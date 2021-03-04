خلال 24 ساعة .. تلقيح أكثر من 74 ألف شخص ضد “كورونا”

هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الاربعاء 3820097 شخصا

وبلغ اجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة الاخيرة 74924 شخص .

وكشفت الوزارة ان عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ الى حد الان 413032

و قررت وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق

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