عملية تلقيح الوطنية
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تلقيح الأجانب المقيمين بالمغرب ضد كورونا.. جمعية تشكر الملك

منذ ساعتين
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هبة بريس

عبرت جمعية (فرنسيو الرباط) عن شكرها للملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته السامية ليستفيد الأجانب المقيمون بالمملكة، بمن فيهم الفرنسيون، مجانا، من التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه “طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استفاد المقيمون الأجانب بالمغرب، بمن فيهم الفرنسيون، مجانا، من اللقاح المضاد لكوفيد -19”.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الجمعية ولجنتها ومنخرطيها “يتقدمون، بهذا الخصوص، بجزيل الشكر إلى جلالة الملك الذي، وبفضل كرمه، مكن المواطنين الفرنسيين بالمغرب من تلقي اللقاح على قدم المساواة مع أبناء شعبه”، مشيرا إلى أن عمليتي التلقيح والتتبع تتمان في “ظروف ممتازة”.

وكتبت الجمعية في بلاغها “نعرب عن امتناننا وعن متمنياتنا بموفور الصحة لجلالة الملك ولولي العهد ولكافة أفراد الأسرة الملكية”.

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