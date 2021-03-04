وجدة .. مهنيو النقل السياحي يحتجون ضد “ضغط الأبناك”

هبة بريس : وجدة

نظم مهنيو النقل السياحي بوجدة المنضوون تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، صباح اليوم الخميس 04 مارس الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر بنك المغرب، تنديدا بتجاهل الحكومة المغربية والوزارات الوصية على القطاع لمطالب المهنيين المشروعة، وبالمغالطات والمعطيات المضلة التي جاء بها البيان المشترك بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل الذي يتحدث عن إعادة الجدولة عوض تفعيل قرار التأجيل بدون فوائد التأخير في بيان مفصل و واضح.

وحسب مراسلة توصل موقع هبة بريس بنسخة منها والموجهة لوالي جهة الشرق، فعوض الاستجابة لمطالب قطاع النقل السياحي بمقاربة تضامنية اجتماعية للتخفيف من آثار الجائحة التي عصفت بالقطاع وألحقت به أضرار أكثر من أي قطاع آخر، عمدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل إلى تمويه الرأي العام وتقديم أرقام مضلة، بحديثها عن الاستجابة ل57 ألف طلب تأجيل سداد الديون، في حين أن حظيرة النقل السياحي بكل ربوع المملكة، لا تتعدی 13 ألف عربة، بما فيها العربات المقتناة بدون مصارفة، والتي سددت ديونها .

لهذا تضيف المراسلة، فنحن نتأسف لعدم تدخل الحكومة لإيجاد مخرجات حقيقية وتضامنية مع قطاع النقل السياحي والمشروعة، باعتباره الأكثر تضررا من الجائحة، نؤكد على تشبثنا بمطالبنا العادلة منها :

1/ الإعفاء من الضريبة على المحور والضريبة المهنية تماشيا مع عقد برنامج 2022/2020.

2/ تمديد تأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية 31 دجنبر 2021، نظرا للجمود الذي يعيشه القطاع منذ بداية الوباء شهر مارس من السنة الماضية واستمرار الوضع على حاله إلى اليوم، والسهر على تنزیله ببیان مفصل يبين تأجيل وتجميد الديون بدون فوائد تأخير، وليس إعادة الجدولة بالطرق الملتوية التي تنهجها مؤسسات القروض والتي تختلف من وكالة إلى أخرى، مع إشراك الجمعية المهنية لشركات التمويل في التوقيع لإنهاء الجدال.

3/ صرف مستحقات دعم الأجراء، وتمديد دعمهم حتى متم سنة 2021، نظرا لتوقف مورد رزقهم، ضمانا لهم ولأسرهم من الضياع والتشرد، وإدراج المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2020 لكونهم يواجهون واقعا اجتماعيا كارثيا.

4/ إعادة صياغة دفتر التحملات الخاص بقطاع النقل السياحي، والعمل على إشراك المهني ين في وضع أي برنامج أو خطة عمل تهم القطاع مع تعليق المذكرة رقم 1939-79 وتفعيل مخرجات اجتماع 22 شتنبر 2020 المنصوص عنها في مراسلة رقم 2020/176 بتاريخ 11 نونبر 2020 الموجهة إلى وزير التجهيز والنقل.

5/ العمل على تخصيص دعم مباشر لدعم مقاولات النقل السياحي من أجل إنقاذ القطاع من الإفلاس، لكونه القطاع الوحيد الذي لم يستفد من أي دعم.

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