البيضاء.. تعزيز العيش المشترك مع مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي

محمد منفلوطي_هبة بريس

انسجاما مع روح الدستور، وترسيخا لقيم التعايش السلمي والتعاون والتقارب بين الحضارات، وتعزيزا لقيم المواطنة والسلوك المدني، وتنزيلا لمضامين القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنفيذا للمشروع 10، الرامي إلى الارتقاء بالحياة المدرسية، والمشروع 17 الهادف إلى تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، تم صباح اليوم الخميس توقيع اتفاقية شراكة إطار بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات، ومؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عبد المومن طالب، ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي سيرج برديكو، إلى إحداث “أندية التسامح، والتعايش” بالمؤسسات التعليمية التابعة لهذه الجهة وتعريف الناشئة بالتراث الثقافي المغربي المتميز بتنوع روافده، وتنظيم أنشطة ثقافية وفنية، وزيارات موجهة للمتحف الثقافي اليهودي المغربي، لفائدة المتعلمات والمتعلمين، والأطر الإدارية والتربوية بالمجان.

وفي نفس السياق، تم توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين ثانوية الوفاء الإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية بالدار البيضاء -أنفا، وثانوية ابن ميمون بالدار البيضاء، وثانوية ليوطي التابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب، وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث فضاء للتسامح والعيش المشترك بثانوية الوفاء الإعدادية الذي سيضم قاعات تخصص لاحتضان ورشات تفاعلية، ومعارض، وندوات، وأنشطة مشتركة لدعم قيم التسامح والعيش المشترك. يشارك فيها تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية.

وتجدر الإشارة أن متحف التراث اليهودي المغربي تم افتتاحه رسميا سنة 1997، وهو المتحف الوحيد في العالم العربي والإسلامي من نوعه. ويعد مؤسسة ثقافية مغربية يهودية ذات تجربة مهمة في المجال البيداغوجي في ما يتعلق بالتسامح والعيش المشترك ويهدف إلى التعريف بالتراث الثقافي اليهودي المغربي وكل ما يتعلق بالعادات والتقاليد المحلية.

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