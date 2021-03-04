وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
صورة تعبيرية

1426 مستفيدا من الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين ومديري الدراسة

منذ ساعتين
0

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، أن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرات والمديرين ومديرات ومديري الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم سنة 2021 أسفرت عن انتقال ما مجموعه 1426 مديرة ومديرا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن عدد المستفيدين يتوزع حسب الأسلاك التعليمية على 1100 مستفيدة ومستفيدا بالنسبة للتعليم الابتدائي؛ و210 مستفيدة ومستفيدا بالتعليم الثانوي الإعدادي؛ و116 مستفيدة ومستفيدا بالتعليم الثانوي التأهيلي، مشيرة إلى أن نتائج هذه الحركة الانتقالية تم نشرها ببوابتها الرسمية (www.men.gov.ma).

وقد شارك في هذه الحركة، حسب المصدر ذاته، ما مجموعه 2690 مديرا ومديرا للدراسة، منهم 2119 بالتعليم الابتدائي، و399 بالتعليم الثانوي الإعدادي و172 بالتعليم الثانوي التأهيلي.

كما تنهي الوزارة إلى علم المعنيات والمعنيين بالأمر، أنها ستفتح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج باب الطعون، حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المختصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابع لها، والتي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 15 مارس 2021 إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، علما أنه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الوزير أمزازي يستقبل الطفل النابغة إبن مدينة وجدة بلال حموتي

الوزير أمزازي يستقبل الطفل النابغة إبن مدينة وجدة بلال…

منذ 19 ساعة
Photo of مدير “ENSA” بآسفي يُفند في بيان حقيقة إدعاءات نقابة

مدير “ENSA” بآسفي يُفند في بيان حقيقة إدعاءات نقابة

منذ يومين
Photo of أمزازي: إصلاح المنظومة التربوية ورش غير قابل للتأجيل أو التأخير

أمزازي: إصلاح المنظومة التربوية ورش غير قابل للتأجيل أو…

منذ يومين
Photo of سطات.. أطر الإدارة التربوية يعتصمون أمام المديرية الاقليمية

سطات.. أطر الإدارة التربوية يعتصمون أمام المديرية الاقليمية

منذ يومين
Photo of النقل المدرسي بإقليم سطات.. مطالب بتعزيز الأسطول خوفا من الهدر المدرسي

النقل المدرسي بإقليم سطات.. مطالب بتعزيز الأسطول خوفا من…

منذ 3 أيام
Photo of أكادير : إحتجاجات على ” جشع” مدرسة خصوصية ومطالب بتدخل المسؤولين

أكادير : إحتجاجات على ” جشع” مدرسة خصوصية ومطالب…

منذ 3 أيام
Photo of نقابة حزب الاستقلال تدخل على خط اعتصامات أطر الإدارة التربوية

نقابة حزب الاستقلال تدخل على خط اعتصامات أطر الإدارة…

منذ 3 أيام
Photo of ورزازات ..افتتاح معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

ورزازات ..افتتاح معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة…

منذ 4 أيام
Photo of رجال ونساء الإدارة التربوية يخوضون اعتصامات أمام المديريات

رجال ونساء الإدارة التربوية يخوضون اعتصامات أمام المديريات

منذ 5 أيام
Photo of أمزازي يؤكد أهمية اللقاءات الجهوية في تفعيل القانون الإطار للتربية والتكوين

أمزازي يؤكد أهمية اللقاءات الجهوية في تفعيل القانون الإطار…

منذ 5 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق