1426 مستفيدا من الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين ومديري الدراسة

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، أن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرات والمديرين ومديرات ومديري الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم سنة 2021 أسفرت عن انتقال ما مجموعه 1426 مديرة ومديرا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن عدد المستفيدين يتوزع حسب الأسلاك التعليمية على 1100 مستفيدة ومستفيدا بالنسبة للتعليم الابتدائي؛ و210 مستفيدة ومستفيدا بالتعليم الثانوي الإعدادي؛ و116 مستفيدة ومستفيدا بالتعليم الثانوي التأهيلي، مشيرة إلى أن نتائج هذه الحركة الانتقالية تم نشرها ببوابتها الرسمية (www.men.gov.ma).

وقد شارك في هذه الحركة، حسب المصدر ذاته، ما مجموعه 2690 مديرا ومديرا للدراسة، منهم 2119 بالتعليم الابتدائي، و399 بالتعليم الثانوي الإعدادي و172 بالتعليم الثانوي التأهيلي.

كما تنهي الوزارة إلى علم المعنيات والمعنيين بالأمر، أنها ستفتح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج باب الطعون، حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المختصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابع لها، والتي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 15 مارس 2021 إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، علما أنه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0