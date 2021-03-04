في غمرة الاستعداد للانتخابات.. خلافات منيب و برلمانيي حزبها تصل الباب المسدود

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفجرت منذ فترة خلافات داخلية قوية بين أعضاء حزب اليسار الاشتراكي الموحد و ذلك في ظل تبادل الاتهامات بين برلمانيي الحزب و بعض قيادييه من جهة و بين الأمينة العام نبيلة منيب من جهة ثانية.

و في الوقت الذي تعكف فيه جل الأحزاب السياسية ببلادنا على الإعداد للمحطة الانتخابية المقبلة، زادت حدة المشاكل الداخلية في حزب منيب خاصة بعد الانتقادات الحادة التي تعرضت لها الأخيرة.

و في هذا الصدد، وجه أحد نواب الحزب في البرلمان مراسلة داخلية تضمنت انتقادات لاذعة لنبيلة منيب حول طريقة تدبيرها لمقترحات تعديلات القوانين الانتخابية و انفرادها بالقرارات و تغييبها أو تجاهلها لأبرز القيادات بالحزب.

المراسلة ذاتها اتهمت منيب بالانفراد بالقرارات و بتغييب برلمانيي الحزب عن اجتماعات ونقاشات تعديل القوانين الانتخابية، حيث لم يتم التواصل معهم إلا قبل 24 ساعة على آخر أجل لوضع التعديلات.

و حسب مصادر من داخل الحزب الاشتراكي الموحد، فقد وصلت خلافات منيب و قياديي حزبها و في مقدمتهم عمر بلا فريج و مصطفى الشناوي للباب المسدود و هو ما قد يساهم في إضعاف الحزب الذي سيدخل الاستحقاقات و هو مثقل بالمشاكل الداخلية و الخلافات الكبيرة.

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