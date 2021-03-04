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بالأرقام: ارتفاع المبيعات في قطاع السيارات بنسبة 6,23 بالمئة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

أفادت إحصائيات صادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن مبيعات السيارات الجديدة استقرت في 27 ألف و446 سيارة برسم الشهرين الأوليين من هذه السنة، أي بارتفاع قدره 6,23 بالمئة مقارنة مع متم فبراير من سنة 2020.

وأوضح المصدر أن تعداد التسجيلات الجديدة بالنسبة لسيارات الخواص قدر في 24 ألف و221 سيارة بارتفاع قدره 5,34 بالمئة مقارنة مع متم فبراير من سنة 2020، في حين استقر عدد السيارات النفعية الخفيفة في 3.225 (+ 13,4 بالمئة).

واحتل صنف داسيا الصدارة في سيارات الخواص بحيز من السوق يبلغ نسبة 29,23 بالمئة، أي ما يعادل 7.081 تسجيلا جديدا منذ بدء السنة (+1,33%)، متبوعا بصنف رونو بـ3.119 سيارة جديدة (نسبة 12,08 بالمئة من حيز السوق)، فهيونداي ( 2.068 سيارة ونسبة 8,54 بالمئة من حيز السوق)، ثم بوجو (1.785 سيارة وحيز السوق قدره 7,37 بالمئة).

وبشأن السيارات النفعية الخفيفة بلغت مبيعات الصنف الصيني دونغ فينغ سوكون نسبة 52,38 بالمئة أي 704 سيارة، وحيز سوق قدره 21,83 بالمئة خلال المرحلة، متقدما على فورد (406 تسجيلا وحيز سوق قدره 12,59 بالمئة)، وميتسوبيشي (341 سيارة و 10,57 بالمئة).

أما في صنف السيارات الفاخرة، فاستقرت مبيعات سيارات أودي في 547 سيارة متم فبراير الفارط، أي نسبة 2,26 بالمئة، متبوعة ببي إم دوبل في بـ423، (1,75%) وميرسيديس بـ440 (1,82%).

وبلغت التسجيلات الجديدة في شهر فبراير لوحده، 14.111 سيارة، أي ارتفاع قدره 5,84 بالمئة، مقارنة مع نفس الشهر سنة من ذي قبل. أما التوزيع من خلال سيارات الخواص فسجل ارتفاعا بنسبة 6,25 بالمئة أي 12.542 سيارة، في حين استقرت نسبة السيارات النفعية الخفيفة في 2,62 بالمئة أي 1.569 سيارة.

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