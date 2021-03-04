الصين تلزم جميع القادمين إليها بالمسحة الشرجية للكشف عن كورونا

هبة بريس – وكالات

قررت السلطات الصينية إلزام جميع الأجانب القادمين إليها بالقيام بمسحة شرجية للكشف عن فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “The Times” البريطانية، بررت بكين هذه الخطوة بأن المسحة الشرجية “أكثر دقة” من باقي طرق الفحص الأخرى.

وبموجب القرار الجديد، ستنشئ السلطات مراكز فحص في مطارات بكين وشنغهاي لفحص المسافرين القادمين إليها.

ولاقى القرار رفضا كبيرا، وأدى إلى تعميق الخلاف مع الدول الأخرى بشأن ممارسة وصفها كثيرون بأنها “مهينة”.

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