طقس الخميس .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح، فوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وفوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بضباب محلي.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا طيلة النهار بالنصف الشمالي للبلاد، مع نزول قطرات مطرية محلية بكل من الواجهة المتوسطية والريف والسايس والمنطقة الشرقية وشمال البلاد والأطلس.

وخلال الليل، ستصبح السحب كثيفة أكثر فأكثر فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى والريف والأطلس مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية محلية. كما سيكون الطقس باردا نسبيا بالأطلس مع وجود صقيع أو جليد بصفة محلية. فضلا عن هبوب زوابع رملية بجنوب المنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالساحل المتوسطي ومنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي ربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بالهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و15 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و11 درجة بمرتفعات الأطلسن وما بين 10 و17 درجة بالساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف والسفوح الجنوبية الشرقية للأطلس، وما بين 18 و25 درجة بسواحل المحيط الأطلسي والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و31 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي، وسيكون مؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان جنوب رأس بارباس عند نهاية اليوم.

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