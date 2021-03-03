المغرب ضمن البلدان العشر الأولى عالميا في التلقيح ضد كورونا

هبة بريس ـ الرباط

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، اليوم الأربعاء، أن “المغرب من بين الدول العشر الأولى التي أكملت بنجاح تحدي التلقيح ضد كوفيد-19”.

وهنأت تمثيلية منظمة الصحة العالمية المملكة على هذا النجاح قائلة على حسابها على (تويتر) “مبروك على نجاح هذه الحملة!”

وأوضحت وزارة الصحة في نشرتها اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، اليوم، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ ثلاثة ملايين و745 ألف و173 شخصا، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية 360 ألفا و689.

جدير بالذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أشرف، يوم 28 يناير الماضي، بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

وتروم هذه الحملة المجانية لجميع المواطنين، طبقا للتعليمات الملكية السامية، تحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (حوالي 80 في المائة من السكان)، وتقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس.

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