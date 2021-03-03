مصرع 4 نساء وإصابة آخرين في حادثة إنقلاب سيارة نواحي تاونات

هبة بريس – خالد العروسي

لقي 4 نساء مصرعهم، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح في حادثة سير، وقعت يوم الأربعاء 03 مارس الجاري، إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين عين مديونة و عين عائشة بإقليم تاونات

وأفادت مصادر ” هبة بريس ” أن سيارة خفيفة كانت قادمة من الجماعة القروية عين مديونة حاملة 7 أشخاص في اتجاه منطقة عين عائشة، انقلبت فجأة بعدما فقد السائق السيطرة عليها بالقرب من مركز عين عائشة، متسببة في مصرع ثلاثة نساء في عين المكان و أخرى بعد وصولها إلى المستشفى ، بينما أصيب 3 أشخاص من بينهم طفل بجروح متفاوتة الخطورة

وفور علمها بالحادث، حلت بعين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل المصابين إلى مستعجلات مستشفى الإقليمي بتاونات لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم توجيه جاثمين الهالكين إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس. وفتحت المصالح الأمنية المذكورة تحقيقاتها لتحديد كافة ملابسات الحادثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. تضيف ذات المصادر

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0