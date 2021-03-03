لجنة الداخلية تمرر مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين

هبة بريس ـ الرباط

علم قبل ليل أن لجنة الداخلية بمجلس النواب، قد صوتت بالأغلبية على تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين.

وقالت مصادرنا انه تم تصويت 29 عضوا على تعديل القاسم الانتخابي، فيما عارضه 12 عضوا من حزب العدالة والتنمية.

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