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لجنة الداخلية تمرر مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

علم قبل ليل  أن لجنة الداخلية بمجلس النواب، قد صوتت بالأغلبية على تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين.

وقالت مصادرنا انه  تم تصويت  29 عضوا على تعديل القاسم الانتخابي، فيما عارضه 12 عضوا من حزب العدالة والتنمية.

 

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منذ يوم واحد

تعليق واحد

  1. كارثة عظمى …..مول 6000 صوت غادي نفس المقاعد الذي سيحصل على 100 صوت ….لا حول و لا قوة الا بالله ….و تظنون ان العدالة ترفض ذلك لمصلحتها بل العكس هي طعن في ديمقراطية الانتخابات

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