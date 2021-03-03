أخنوش يزور جماعات إقليم شفشاون و يطلق مشاريع ضخمة لتنمية المنطقة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

زار عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عددا من جماعات إقليم شفشاون لإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع المهمة التي ستسهم في النهوض بالمنطقة من خلال القيمة المضافة التي ستخلقها اقتصاديا و اجتماعيا.

و في هذا الصدز، قام يوم الأربعاء 3 مارس2021، ابوزير أخنوش بزيارة ميدانية إلى إقليم شفشاون جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورافقه خلال هذه الزيارة عامل عمالة إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، والمنتخبين المحليين، ووفد من مسؤولي الوزارة.

و همت الزيارة تدشين سوق السمك بباب برد بإقليم شفشاون وتتبع مشاريع التنمية الفلاحية والقروية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر وتلك المبرمجة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

كما تم تدشين سوق السمك بباب برد و الذي تم إطلاقه في إطار مخطط أليوتيس استثمارا قدره 3,58 مليون درهم، و يهدف هذا السوق لبيع السمك بالتقسيط حيث تم تشييده على مساحة 556 مترا مربعا، و كذا إلى تثمين وتحسين ظروف تسويق منتجات الصيد البحري وتحسين إمكانية الوصول إلى منتجات الصيد.

و يشمل هذا السوق فضاءا لبيع المنتوج السمكي وغرفتين للتبريد ووحدة لإنتاج الثلج ومستودع لتخزين وتنظيف الصناديق ومكتب بيطري، وسوف يستفيد منه حوالي خمسون تاجرًا للأسماك، وسيتم تدبير السوق من طرف جمعية التجار.

و استفاد هذا السوق وفق بلاغ تحصلت هبة بريس على نسخة منه من تمويل من قطاع الصيد البحري والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة وجمعية بائعي السمك بباب برد، و سيتم تدبير السوق من طرف جمعية بائعي السمك.

أما فيما يخص فك العزلة عن عدد من الدواوير بإقليم شفشاون بالجماعة الترابية الصطيحات، تم إطلاق الشطر الثاني من أشغال الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 16 ومنتزه واد القنار، و كلفت هذه الطريق التي تم إنشاؤها على مسافة 7 كلم، 13,4 مليون درهم، لفائدة 13 دوارا و 14 مدرسة بالجماعة الترابية الصطيحات وبني بوزرة.

و تجدر الإشارة إلى أنه تمت برمجة ما يقارب 190 كلم من الطرق والمسالك القروية مع نهاية 2022 على مستوى إقليم شفشاون باستثمار يزيد عن 203مليون درهم في إطار مشاريع فك العزلة

و سيستفيد من هذه البنية التحتية أكثر من 55000 مستفيد، وهكذا، فمن بين 190 كيلومترا، تم إنشاء 61 كيلومترا، و107 كيلومترات قيد الإنشاء و 22 كيلومترا مقررة نهاية 2022.

أما بخصوص التهيئة الهيدروفلاحية للمحيط السقوي واد لاو بالجماعات الترابية تاسيفت وتزكان، فقد همت الزيارة مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للضفة اليمنى للمدار السقوي واد لاو وإنشاء مزارع الأشجار المثمرة، بتكلفة إجمالية تقدر ب 115 مليون درهم للفترة 2019-2022.

و يستهدف هذا المشروع أكثر من 750 مستفيدا، ويشمل غرس أشجار الأفوكا على مساحة 600 هكتار وتجهيز الضيعات الفلاحية بالري الموضعي، والربط الكهربائي، وتهيئة المسالك، بالإضافة إلى مواكبة الفلاحين.

و بدخل صافي مرتقب من 120.000 إلى 150.000 درهم في الهكتار، سيمكن هذا المشروع من تحسين دخل الفلاحين والمساهمة في خلق طبقة متوسطة بالعالم القروي وخلق 1000 منصب شغل قار.

و بالجماعة الترابية بني سعيد – إقليم تطوان، تتعلق الأشغال بإنشاء معبر واد لاو الذي يتضمن قناة للربط على طول 250 متر طولي بتكلفة 31 مليون درهم، و ستمكن المنشأة الفنية(pont dalot) من فك العزلة عن الساكنة وتحسين شروط الولوج للبنية التحتية الأساسية (المدارس، الأسواق، والمستشفيات) واختصار الربط بالطريق الإقليمية رقم 4105 واستدامة الري على الضفة اليمنى لواد لاو.

و فيما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية قام الوزير كذلك بزيارة المدرسة الجماعاتية بتاسيفت التي تندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.

و بلغ مجموع مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة للفترة 2017-2021، 774 مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 4.5 مليار درهم لفائدة 128 جماعة.

و من بين 774 مشروعا، تم الانتهاء من 449 مشروعا ويبقى 325 مشروعا قيد التنفيذ، و تشمل هذه المشاريع مجالات الطرق والمسالك القروية، والتعليم، والصحة، والتزويد بالماء الصالح للشرب والربط الكهربائي بالمجال القروي