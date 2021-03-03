الأوقاف تراسل مندوبيها لتنظيم صلاة التراويح خلال شهر رمضان

هبة بريس – الرباط

وجه وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، مراسلة الى جميع مندوبي الوزارة عبر ربوع المملكة، حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتنظيم صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

ودعا الوزير، المندوبين الى ضرورة جرد أسماء الأشخاص الذاتيين وكذا الجمعيات التي أشرفت خلال السنوات الماضية على تنظيم صلاة التراويح بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية.

وأشارت المراسلة إلى أن تنظيم صلاة التراويح سيكون داخل بعض المساجد وقاعات الصلاة أو بجوارها أو ببعض الساحات العمومية.

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