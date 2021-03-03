الوزير امزازي يستقبل بلال حموتي
الوزير امزازي يستقبل بلال حموتي

الوزير أمزازي يستقبل الطفل النابغة إبن مدينة وجدة بلال حموتي

منذ 6 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

استقبل وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي اليوم الاربعاء التلميذ المخترع محمد بلال حموتي البالغ من العمر 12 سنة إبن مدينة وجدة و الذي يدرس بالسنة الاولى اعدادي بالثانوية الاعدادية علال الفاسي التابعة للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.

خلال هذا الاستقبال يقول بلاغ صادر عن الوزير ” قام الطفل بتقديم اهم اختراعاته المرتبطة بجائحة كوفيد19. ومن بين الاختراعات التي تم استعراضها “كمامة ذكية ضد السعال والعطس” والتي حصلت على العديد من الجوائز الدولية. كان هذا اللقاء مناسبة لتشجيع الطفل بلال للاستمرار في انشطته ذات الصلة بالابتكار”.

من جهة أخرى قال الوزير أنه قام بإعطاء التعليمات لكي يحظى التلميذ بعناية خاصة لإستكمال أبحاثه، و كذلك القيام بالإجراءات الضرورية لحصوله على براءة الاختراع.

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تعليق واحد

  1. الآن برزت أهمية البحث العلمي وانكشف غطاء العراقيل التي تحاك ضده كي لا يأخذ مجراه الطبيعي ولكي لا تفتح الفرصة لذوي الاختراعات والكفاءات لينطلقوا في مشاريعهم العلمية.لكن المواهب التي تبرز من حين لآخر تبين أن المغرب زاخر بالعطاءات ولا ينقصها سوى التشجيع والتحفيز من طرف وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الصناعة.

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