الوزير أمزازي يستقبل الطفل النابغة إبن مدينة وجدة بلال حموتي

هبة بريس ـ الرباط

استقبل وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي اليوم الاربعاء التلميذ المخترع محمد بلال حموتي البالغ من العمر 12 سنة إبن مدينة وجدة و الذي يدرس بالسنة الاولى اعدادي بالثانوية الاعدادية علال الفاسي التابعة للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.

خلال هذا الاستقبال يقول بلاغ صادر عن الوزير ” قام الطفل بتقديم اهم اختراعاته المرتبطة بجائحة كوفيد19. ومن بين الاختراعات التي تم استعراضها “كمامة ذكية ضد السعال والعطس” والتي حصلت على العديد من الجوائز الدولية. كان هذا اللقاء مناسبة لتشجيع الطفل بلال للاستمرار في انشطته ذات الصلة بالابتكار”.

من جهة أخرى قال الوزير أنه قام بإعطاء التعليمات لكي يحظى التلميذ بعناية خاصة لإستكمال أبحاثه، و كذلك القيام بالإجراءات الضرورية لحصوله على براءة الاختراع.

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