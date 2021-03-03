جلول: الوضع الصحي للزفزافي غير مطمئن

هة ريس ـ الرباط

كشف معتقل حراك الريف محمد جلول، من تدهور الوضع الصحي، لناصر الزافزافي، بعد ظهور أعراض تدعو للقلق على جسمه.

وقال شقيق جلول، اليوم الأربعاء، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، “أن محمد جلول، منشغل وقلق كثيراً حول ناصر الزفزافي الذي تتراكم عليه الأزمات الصحية خاصة الارتفاع غير العادي لنبضات قلبه المصاحب للآلام وتنمل على مستوى طرفي الصدغ والوجه والأطراف المصاحب لفقدان جزئي للإحساس بجسمه أثناء الوخز وعدة مشاكل صحية أخرى”.

وأكد جلول، على أن الوضع الصحي لناصر، غير مطمئن، قائلا إن “هذه حقيقة وليس مجرد مزايدات”.

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