طانطان: مراكب السردين تخلق حركة اقتصادية وتجارية مهمة

منذ 5 ساعات
0

هبة بريس: أشعبان لحبيب

استأنف ميناء طانطان نشاطه التجاري البحري، بعد أن شهد حوض الميناء بداية هذا الأسبوع ولوج 58 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين، قادمة إليها من ميناء سيدي إفني و مدينة العيون محملة بكميات كبيرة من أسماك السردين، وانواع أخرى من المصطادات السمكية.

هذه الحركة التجارية البحرية عكستها مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، من خلال عمليات التفريغ بميناء الوطية ، وشحنها في تجاه شمال المملكة وكذا إلى المعامل عبر شاحنات خصوصا أسماك الأنشوبة والسردين. فضلا عن أسماك الأسقمري.

وحسب الأرقام الرسمية المحققة التي تحصلت عليها هبة بريس من مصادرها، والمتعلقة بكمية المفرغات ليوم فاتح مارس 2021 ، فقد بلغت كميات المفرغات أسماك الأنشوبة، حوالي 89 طنا بقيمة مالية تجاوزت 2,65 مليون درهم. فيما بلغ حجم مفرغات أسماك السردين، حوالي 45 طن بقيمة مالية بلغت أزيد من 1,14 مليون درهم، وانحصرت مفرغات أسماك الأسقمري في 13 طنا بقيمة مالية وصلت 22400 درهم.

وبلغ الحجم الإجمالي لمختلف مفرغات مراكب صيد السردين يوم الاثنين، حوالي 1350 طن، بقيمة مالية إجمالية وصلت 3,814 مليون درهم. كما أن عدد مراكب السردين الساحلية، التي سجلت ولوجها إلى أرصفة ميناء الوطية، قد ارتفع إلى 58 مركب .

وأكدت مصادر هبة بريس، أن ميناء الوطية الذي يبعد عن طانطان بحوالي 25 كيلومتر جنوبا، قد استعاد نشاطه التجاري وذلك بعد عودة مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، التي تخلق حركة اقتصادية، وتجارية مهمة، بكل موانئ الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش يزور جماعات إقليم شفشاون و يطلق مشاريع ضخمة لتنمية المنطقة

أخنوش يزور جماعات إقليم شفشاون و يطلق مشاريع ضخمة…

منذ ساعتين
Photo of صناعة تقليدية..التوقيع على اتفاقية شراكة بالرباط لتيسير الولوج إلى التمويل

صناعة تقليدية..التوقيع على اتفاقية شراكة بالرباط لتيسير الولوج إلى…

منذ 3 ساعات
Photo of انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 53,9%

انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 53,9%

منذ 7 ساعات
Photo of قفزة جديدة لعملة “البيتكوين”

قفزة جديدة لعملة “البيتكوين”

منذ 7 ساعات
Photo of المغرب يتصدر قائمة البلدان العربية المصدرة للبرازيل

المغرب يتصدر قائمة البلدان العربية المصدرة للبرازيل

منذ 11 ساعة
Photo of بسبب كورونا وقلة التنقل.. الطرق السيارة تسجل انخفاض رقم معاملاتها بـ19%

بسبب كورونا وقلة التنقل.. الطرق السيارة تسجل انخفاض رقم…

منذ 12 ساعة
Photo of دراسة: تغيرات الحد الأدنى للأجور تؤثر على القطاع غير المهيكل بالمغرب

دراسة: تغيرات الحد الأدنى للأجور تؤثر على القطاع غير…

منذ يوم واحد
Photo of انخفاض العجز التجاري بـ 32,7 في المائة مع متم يناير 2021

انخفاض العجز التجاري بـ 32,7 في المائة مع متم…

منذ يوم واحد
Photo of خبير : بإمكان المغرب أن يصبح “بلدا صاعدا” بفضل ديناميته الاقتصادية المتسارعة

خبير : بإمكان المغرب أن يصبح “بلدا صاعدا” بفضل…

منذ يومين
Photo of المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية

المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق