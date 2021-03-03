غضب في إسبانيا بسبب بعد تطعيم شقيقتي الملك السابق بلقاح كورونا في الامارات

هبة بريس – وكالات

ذكرت صحيفة “إل كونفيدينسال” الإسبانية اليوم الأربعاء، أن شقيقتي ملك إسبانيا السابق حصلتا على لقاح كورونا في أبوظبي الشهر الماضي، أثناء زيارة لوالدهما هناك، مما أثار غضبا في البلاد.

وزارت إلنا دي بوربون، وشقيقتها كريستينا، الملك السابق خوان كارلوس، الذي يقيم في دولة الإمارات، منذ مغادرته إسبانيا على إثر فضيحة.

ولم تتضح كيفية حصول الأختين على اللقاح في ضوء أن الإمارات لا توفر التطعيم المجاني لكورونا سوى للمقيمين والمواطنين، وتطلب من أجل ذلك بطاقة هوية سارية، وتشير إحصاءات مركز بيانات “وورلد إن داتا” إلى أن نحو 60 بالمئة من سكان الإمارات تلقوا اللقاح حتى الآن.

وقالت وزيرة العمل يولاندا دياز لتلفزيون “تي.في.إي” الرسمي الإسباني “هذا أمر بغيض قبيح للغاية”.

وأضافت أنه لا يصح تلقي أفراد العائلة الملكية اللقاح بينما لا يزال الكثير من العاملين بالقطاع الطبي والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة في إسبانيا ينتظرون التطعيم.

ولم يرد مكتب المحاماة الذي يتولى شؤون كريستينا، على طلب للتعليق، كما رفضت المؤسسة الثقافية الاجتماعية التي تعمل فيها إلنا دي بوربون التعليق.

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