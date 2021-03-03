الملك الاسباني السابق خوان كارلوس

غضب في إسبانيا بسبب بعد تطعيم شقيقتي الملك السابق بلقاح كورونا في الامارات

منذ 5 ساعات
3

هبة بريس – وكالات

ذكرت صحيفة “إل كونفيدينسال” الإسبانية اليوم الأربعاء، أن شقيقتي ملك إسبانيا السابق حصلتا على لقاح كورونا في أبوظبي الشهر الماضي، أثناء زيارة لوالدهما هناك، مما أثار غضبا في البلاد.

وزارت إلنا دي بوربون، وشقيقتها كريستينا، الملك السابق خوان كارلوس، الذي يقيم في دولة الإمارات، منذ مغادرته إسبانيا على إثر فضيحة.

ولم تتضح كيفية حصول الأختين على اللقاح في ضوء أن الإمارات لا توفر التطعيم المجاني لكورونا سوى للمقيمين والمواطنين، وتطلب من أجل ذلك بطاقة هوية سارية، وتشير إحصاءات مركز بيانات “وورلد إن داتا” إلى أن نحو 60 بالمئة من سكان الإمارات تلقوا اللقاح حتى الآن.

وقالت وزيرة العمل يولاندا دياز لتلفزيون “تي.في.إي” الرسمي الإسباني “هذا أمر بغيض قبيح للغاية”.

وأضافت أنه لا يصح تلقي أفراد العائلة الملكية اللقاح بينما لا يزال الكثير من العاملين بالقطاع الطبي والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة في إسبانيا ينتظرون التطعيم.

ولم يرد مكتب المحاماة الذي يتولى شؤون كريستينا، على طلب للتعليق، كما رفضت المؤسسة الثقافية الاجتماعية التي تعمل فيها إلنا دي بوربون التعليق.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بريطانيا.. 315 وفاة و6385 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا.. 315 وفاة و6385 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 50 دقيقة
Photo of السويد..إصابة 8 أشخاص بسلاح أبيض والشرطة تحقق في “جريمة إرهابية” محتملة

السويد..إصابة 8 أشخاص بسلاح أبيض والشرطة تحقق في “جريمة…

منذ 3 ساعات
Photo of باريس: تركيا توقفت عن إهانة فرنسا والاتحاد الأوروبي

باريس: تركيا توقفت عن إهانة فرنسا والاتحاد الأوروبي

منذ 6 ساعات
Photo of الجزائر: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور

الجزائر: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور

منذ 9 ساعات
Photo of أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية لولاية جديدة

أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية لولاية جديدة

منذ 10 ساعات
Photo of هولندا .. انفجار قرب مركز لاختبار كورونا

هولندا .. انفجار قرب مركز لاختبار كورونا

منذ 13 ساعة
Photo of ولاية أمريكية تعلن إنهاء قرار إرتداء الكمامات وفتح جميع المؤسسات

ولاية أمريكية تعلن إنهاء قرار إرتداء الكمامات وفتح جميع…

منذ 24 ساعة
Photo of إيطاليا.. إرتفاع كبير بتدفقات المهاجرين منذ بداية العام

إيطاليا.. إرتفاع كبير بتدفقات المهاجرين منذ بداية العام

منذ يوم واحد
Photo of مصرع 12 شخصا بحادث سير جنوب ولاية كاليفورنيا

مصرع 12 شخصا بحادث سير جنوب ولاية كاليفورنيا

منذ يوم واحد
Photo of آلاف الطلبة يتظاهرون بالجزائر العاصمة للمطالبة برحيل النظام

آلاف الطلبة يتظاهرون بالجزائر العاصمة للمطالبة برحيل النظام

منذ يوم واحد

‫3 تعليقات

  1. انهما ابنتيه و شقيقتي الملك الحالي، ارجو التصحيح

  2. الاسبان لهم عقدة مع ماهو عربي ومسلم.

  3. الغرب يتدخلون في كل شيء ويتكلمون ويلومون الناس ويكرهون من يعمل الخير سواهم.حقد ليس إلا…عليهم ان يلوموا انفسهم في التلقيح وان يشجعوا الدول التي فاتتهم فيه ولو بكلمه طيبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق