بعد الفيضانات … زهير البهاوي :”الحمد لله الحمامة البيضاء لا زالت تحلق”
نجلاء مزيان : هبة بريس
علق الفنان المغربي زهير البهاوي على الخسائر التي لحقت مدينة تطوان جراء الفيضانات التي شهدتها المدينة يوم الاثنين المنصرم.
و نشر الفنان المغربي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، يوثق حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها سيول الأمطار بالمدينة.
و كتب البهاوي: “لحمد لله مدينتي الحبيبة تطوان بألف خير و هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم رجال المدينة جزاهم الله خيرا شكرا لدعواتكم و الله يحفظكم أجمعين”.
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تعليق واحد
حلقي ياحممة حلقي عاليا
فالله قادر على حفظك