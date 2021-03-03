بعد الفيضانات … زهير البهاوي :”الحمد لله الحمامة البيضاء لا زالت تحلق”

نجلاء مزيان : هبة بريس

علق الفنان المغربي زهير البهاوي على الخسائر التي لحقت مدينة تطوان جراء الفيضانات التي شهدتها المدينة يوم الاثنين المنصرم.

و نشر الفنان المغربي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، يوثق حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها سيول الأمطار بالمدينة.

و كتب البهاوي: “لحمد لله مدينتي الحبيبة تطوان بألف خير و هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم رجال المدينة جزاهم الله خيرا شكرا لدعواتكم و الله يحفظكم أجمعين”.

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