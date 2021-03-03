حاتم عمور يطرح جديده الفني “Allo les Amis “
نجلاء مزيان : هبة بريس
أصدر النجم المغربي حاتم عمور جديده الفني تحت عنوان ” Allo les Amis” على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات و ألحان محمد المرابط، و توزيع بلال افريكانو فيما تكلف بإخراج الفيديو كليب المخرج عبد الرفيع العديوي.
و أعلن النجم المغربي عن إصدار جديده الغنائي عبر نشره تدوينة بموقع انستقرام جاءت كالتالي:” أحبابي بعد النجاح الذي حققه ألبوم بلا عنوان أعود إليكم اليوم بإصدار أول أغنية ‘ Allo les Amis ‘ من ألبوم بلا حدود”.
و واصل قائلا :” أتمنى أن تلقاكم في أحسن الأحوال. الكليب متوفر على قناتي الرسمية باليوتيوب و جميع المنصات الرقمية”.
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