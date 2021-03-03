حاتم عمور يطرح جديده الفني “Allo les Amis “

منذ 6 ساعات
0

نجلاء مزيان : هبة بريس

أصدر النجم المغربي حاتم عمور جديده الفني تحت عنوان ” Allo les Amis” على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات و ألحان محمد المرابط، و توزيع بلال افريكانو فيما تكلف بإخراج الفيديو كليب المخرج عبد الرفيع العديوي.

و أعلن النجم المغربي عن إصدار جديده الغنائي عبر نشره تدوينة بموقع انستقرام جاءت كالتالي:” أحبابي بعد النجاح الذي حققه ألبوم بلا عنوان أعود إليكم اليوم بإصدار أول أغنية ‘ Allo les Amis ‘ من ألبوم بلا حدود”.
و واصل قائلا :” أتمنى أن تلقاكم في أحسن الأحوال. الكليب متوفر على قناتي الرسمية باليوتيوب و جميع المنصات الرقمية”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المخرجة إيزة جنيني تحل ضيفة على الدورة 11 لماستر كلاس السينما وحقوق الإنسان

المخرجة إيزة جنيني تحل ضيفة على الدورة 11 لماستر…

منذ 57 دقيقة
Photo of بعد الفيضانات … زهير البهاوي :”الحمد لله الحمامة البيضاء لا زالت تحلق”

بعد الفيضانات … زهير البهاوي :”الحمد لله الحمامة البيضاء…

منذ 5 ساعات
Photo of الموت يفجع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في والدتها

الموت يفجع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في والدتها

منذ 13 ساعة
Photo of سعاد حسن تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

سعاد حسن تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

منذ يوم واحد
Photo of بيع لوحة مراكش لتشرشل بثمانية ملايين يورو

بيع لوحة مراكش لتشرشل بثمانية ملايين يورو

منذ يومين
Photo of بعد إحيائه للفلكلور الهواري.. عكرود تتغزل بالمجرد

بعد إحيائه للفلكلور الهواري.. عكرود تتغزل بالمجرد

منذ يومين
Photo of في ذكرى ميلاده …المجرد لوالده البشير عبده :”أحبك حبا لا يوصف”

في ذكرى ميلاده …المجرد لوالده البشير عبده :”أحبك حبا…

منذ يومين
Photo of وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما

وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70…

منذ يومين
Photo of فيصل عزيزي يهاجم برنامج رشيد شو و يكشف سبب تغيبه

فيصل عزيزي يهاجم برنامج رشيد شو و يكشف سبب…

منذ يومين
Photo of المجرد يحيي الفلكلور الهواري بأغنية “الغادي وحدو”

المجرد يحيي الفلكلور الهواري بأغنية “الغادي وحدو”

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق