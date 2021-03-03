حاتم عمور يطرح جديده الفني “Allo les Amis “

نجلاء مزيان : هبة بريس

أصدر النجم المغربي حاتم عمور جديده الفني تحت عنوان ” Allo les Amis” على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات و ألحان محمد المرابط، و توزيع بلال افريكانو فيما تكلف بإخراج الفيديو كليب المخرج عبد الرفيع العديوي.

و أعلن النجم المغربي عن إصدار جديده الغنائي عبر نشره تدوينة بموقع انستقرام جاءت كالتالي:” أحبابي بعد النجاح الذي حققه ألبوم بلا عنوان أعود إليكم اليوم بإصدار أول أغنية ‘ Allo les Amis ‘ من ألبوم بلا حدود”.

و واصل قائلا :” أتمنى أن تلقاكم في أحسن الأحوال. الكليب متوفر على قناتي الرسمية باليوتيوب و جميع المنصات الرقمية”.

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