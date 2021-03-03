باريس: تركيا توقفت عن إهانة فرنسا والاتحاد الأوروبي

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن تركيا توقفت عن إهانة فرنسا والاتحاد الأوروبي، وقدمت بعض التطمينات، لكن العلاقات ستظل هشة حتى تقوم أنقرة بعمل ملموس.

وذكر لو دريان خلال جلسة استماع في البرلمان، في وقت متأخر أمس الثلاثاء: “لم تعد هناك إهانات، واللغة مطمئنة أكثر”، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وأشار إلى أن إبعاد سفن التنقيب التركية عن المياه القبرصية في شرق البحر المتوسط، وإبداء أنقرة رغبة في استئناف المحادثات مع اليونان بشأن النزاع البحري طويل الأمد بينهما، تعد إشارات إيجابية.

وأضاف أن العلاقات “هشة لأن قائمة الخلافات طويلة جدا، لكننا نريد علاقة صحية مع تركيا”، في إشارة إلى الخلافات بشأن ليبيا والعراق وإقليم ناغورنو قره باغ.

وأردف بالقول: هناك حاجة لأفعال، وسيكون بوسعنا اتخاذ موقف عند تنفيذ هذه الأفعال. حتى الآن هي أقوال فقط.

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