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أكادير : هذا تاريخ بداية محاكمة عمدة المدينة وأربعة من نوابه

منذ 3 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات، قد قررت متابعة عمدة أكادير” صالح المالوكي” وأربعة من نوابه وموظفين، واحالت ملفهم على جلسة 12 مارس الجاري.

كما حددت النيابة العامة، متابعة موظفين ببلدية أكادير، متابعين في نفس الملف على جلسة 10 مارس الجاري.

وقالت مصادر الجريدة، أنه تم تبليغ المتابعين بإستدعاءات للحضور لجلسات محاكمتهم بالمنسوب لهم.

ويواجه عمدة أكادير ونوابه الاربعة وموظفيه، تهم تقديم تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والاخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الاغيار.

وكان قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات قد إستمع الى رئيس بلدية أكادير ونوابه والموظفين في وقت سابق، بعد أن تم إبعاد المتابعة على نائب خامس المكلف بقطاع الرياضة، بعد تقديم الوثائق والتبريرات، قبل أن تقرر النيابة العامة تمسكها بمتابعة المعنيين وإعلان بداية محاكمتهما أمام القضاء الجالس بالمجلس الجهوي للحسابات.

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تعليق واحد

  1. ولكن لماذا الرؤساء السابقون فعلو أكثر من هذا .ولم يحاسب أحد؟!!!

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