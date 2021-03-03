الاستثمارات الأجنبية بالمغرب
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انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 53,9%

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف أن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 650 مليون درهم مع متم شهر يناير 2021، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 53,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

وعزا المكتب، في نشرته المتعلقة بمؤشرات المبادلات الخارجية برسم شهر يناير2021 ، هذا الانخفاض إلى تراجع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7,8 في المائة إلى 1,87 مليار درهم، مقرونا بتراجع في المصاريف بنسبة 97,6 في المائة.

وأوضح، في ما يتعلق بصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة إلى الخارج ، أشار المصدر ذاته، انه ارتفع بقيمة 693 مليون درهم، إذ زاد بأكثر من الضعف مع متم شهر يناير 2021 ليصل الى 1,297 مليار درهم مقابل 524 مليون درهم متم الشهر ذاته من السنة الماضية.

وبالموازاة مع ذلك، فقد زادت التصرفات في هذه الاستثمارات، حسب النشرة ذاتها، بنسبة 43,7 في المائة.

كما بلغت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج 5,894 مليار درهم مع نهاية يناير 2021 مقابل 5,417 مليار درهم نهاية يناير 2020، محققة بذلك زيادة قدرها 8,8 في المائة. وقد بلغت هذه الزيادة 24 في المائة مقارنة بنهاية شهر يناير 2017.

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تعليق واحد

  1. لست خبير في الاقتصاد ولا كن درهم قوي و يد عمالة مرتفعة بالطبع سيلجأ المستثمر إلى الربح والى اليد العاملة الرخيصة والمأهلة.

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