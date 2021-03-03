قفزة جديدة لعملة “البيتكوين”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – وكالات

قفز سعر عملة “البيتكون”، اليوم الأربعاء، مجددا حيث صعدت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم فوق مستوى الـ52 ألف دولار.

وذكرت وكالة “تاس” الروسية، نقلا عن منصات تتابع سوق العملات الرقمية، أن “البيتكوين” قفز اليوم بأكثر من 10%.

ووفقا لبيانات منصة “كوين ديسك” فقد جرى تداول عملة “البيتكوين” بحلول الساعة 15:45 بتوقيت موسكو، عند مستوى 52.040 ألف دولار.

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تعليق واحد

  1. العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين هي المستقبل نتمنى أن لا يفوتنا هدا القطار.

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