الPPS: مشروع تقنين استعمالات “القنب الهندي” يلزمه نقاش واسع

هبة بريس – الرباط

أعلن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه اطلع على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وبالنظر إلى أهميته وما يمكن أن يُحدثه من تغييرٍ جذري في مُقاربة هذا الموضوع الشائك، فإنه يعبر عن تطلعه إلى أن يخضع إلى ما يكفي ويلزم من نقاشٍ واسع.

وذكر الحزب في بلاغ له صدر عقب اجتماعه الاسبوعي، أنه سيساهم باقتراحاته وتعديلاته، بشكل قوي ومسؤولٍ وفعال، سعياً منه نحو جعل هذا المشروع ضامِــناً للآثار الإيجابية المُنتظرة، ومُحاطاً بكافة الإجراءات التي تُجَــنِّـــبُ أي انزياحٍ عن مقاصده الإيجابية.

كما سيحرص الحزبُ على أن يدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلاً نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قِبل البارونات والمهربين.

و بنفس الصدد، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر، في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون، بل إنه مرتبطٌ، أساساً، بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤيةٍ وتفعيلِ مخططاتٍ وبرامجَ تنمويةٍ شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.

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