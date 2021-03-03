“أزمة الفنيدق”.. الوالي امهيدية يستعرض أهم الاجراءات المنزلة في مجال التشغيل

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

ترأس والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، أمس الثلاثاء، 02 مارس الجاري، اجتماعا موسعا بمقر عمالة المضيق-الفنيدق، بمدينة المضيق، تم خلاله استعراض أبرز الإجراءات التي تم تنزيلها على أرض الواقع في ميدان التشغيل بالإقليم.

وابرز والي الجهة خلال الاجتماع ، عدد من الاجراءات الآنية التي تم تنزيلها ميدانيا، والمتمثلة في التشغيل الفوري لأكثر من 1200 شخص من بين الفئات الهشة، لتوفير بديل معيشي وضمان كرامة الساكنة خاصة النساء منهم، في شركات بطنجة وتطوان و مرتيل، والإنعاش الوطني، وجلب استثمارات للقطاع الخاص تقدر بحوالي 260 مليون درهم (26 مليار و600 مليون سنتيم)، التي ستخلق 5000 منصب شغل مرتقبة في الأمد القصير، إنشاء خمس وحدات صناعية بمدينة الفنيدق في الأشهر القليلة المقبلة، تخص قطاع الألبسة والصناعة الغذائية.

ودعا والي الجهة المتداخلين والهيئات المنتخبة والأحزاب السياسية والنقابية إلى المساهمة في خلق دينامية اقتصادية بالاقليم الذي تأثر بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

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