الجزائر: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور

هبة بريس – وكالات

أعلن معهد باستور بالجزائر اليوم عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور، ليرتفع بذلك عدد الحالات المؤكدة المصابة بالسلالة الجديدة إلى 7.

وكان قد أعلن مدير المعهد فوزي درار الأحد الماضي، عن الاشتباه بإصابة 5 أشخاص بالفيروس المتحور، وأنهم وضعوا تحت المتابعة الطبية.

وكان قد أعلن المعهد عن تسجيل حالتي إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة يوم الخميس الماضي، وحسب البيان فقد “تم اكتشاف هاتين السلالتين المتغيرتين لدى أحد مستخدمي قطاع الصحة على مستوى مستشفى الصحة العقلية بالشراقة (وقد تم عزله حاليًا) وكذا مهاجر عائد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده”.

ولم يكشف معهد باستور في بيانه حول مصدر العدوى للأشخاص الخمسة، وهل كانوا في اتصال مباشر بالحالتين الأولتين.

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