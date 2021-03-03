بمشاركة المغرب.. بدء أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية

هبة بريس

بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة 155 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

ويمثل المغرب في الاجتماع وفد ترأسته نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ويضم أيضا سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، وعبد الرحيم مزيان، رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

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