أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية لولاية جديدة

منذ 7 ساعات
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هبة بريس – وكالات

وافق وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لفترة جديدة.

وقال مصدر دبلوماسي عربي إن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط.

وجاءت الموافقة خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم.

ويناقش المجلس تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها (31 ) المقرر عقدها في الجزائر إلى جانب عدد من قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والشؤون المالية والإدارية.

وأبو الغيط، الذي شغل منصب وزير الخارجية في مصر في الفترة من يوليو 2004 وحتى مارس 2011، اختير لمنصب الأمين العام للجامعة العربية خلفا للأمين السابق نبيل العربي، الذي انتهت ولايته بنهاية يونيو 2016.

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‫2 تعليقات

  1. اريد ان اعرف بالله عليكم دور هذه الجامعة ؟ منذ زمان وانا اسمع هذه الجامعة التي استحوذ عليها المصريون ما هي انجازاتها ؟ وكم من مشكل عربي بادرت في حله ؟ و،،،،،،

  2. انا لا أرى جامعة عربية بل هو مجمع سياحي يلتقى فيه الأصدقاء والأعداء للأكل والشرب والنقاهة.
    هذه المؤسسة تأسست لعقود ولم ترى منها الشعوب العربية إلا الحروب والجهل والتفرقة والفقر .

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