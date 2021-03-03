بسبب سؤال “وفاة بن شرقي”.. وزير التعليم المصري يوقف أستاذا عن العمل

هبة بريس – وكالات

وجه وزير التعليم العالي في مصر خالد عبد الغفار بإحالة أستاذ مادة القانون بجامعة سوهاج للتحقيق وإيقافه عن العمل، بسبب سؤال في امتحان عن وفاة اللاعب المغربي ومهاجم نادي الزمالك أشرف بن شرقي بكورونا.

وأعرب الوزير خلال اتصال هاتفي باللاعب، عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي.

وأكد عبد الغفار تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.

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