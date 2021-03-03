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نشرة خاصة: زخات رعدية قوية اليوم الأربعاء بعدد من المناطق

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعدية محليا قوية ستهم، اليوم الأربعاء، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية محليا قوية (من 15 إلى 30 ملم) ستهم، اليوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السابعة مساء، عمالات وأقاليم بولمان وفكيك وكرسيف وجرادة ووجدة-أنجاد وتاوريرت وتازة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات ستكون مصحوبة بالبرد محليا.

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