بسبب كورونا وقلة التنقل.. الطرق السيارة تسجل انخفاض رقم معاملاتها بـ19%

هبة بريس

بلغ رقم معاملات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عند متم دجنبر الماضي أزيد من 3.01 مليار درهم ، مسجلا انخفاضا ب 19 بالمائة مقارنة مع سنة 2019 .

وأوضحت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها المالية ، أن هذا التراجع يعزى أساسا إلى تسجيل انخفاض ب27 بالمائة في حركة السير بشبكة الطرق السيارة جراء الأزمة الصحية .

ومع ذلك ، يضيف البلاغ، فإن هذا الانخفاض قابله جزئيا زيادة بنسبة 45 بالمائة في رقم المعاملات المرتبط بالاستثمار، مع تسجيل تقدم في أوراش البناء .

وبخصوص الفصل الرابع من سنة 2020 ، فقد بلغ رقم المعاملات الموحد الى 811 مليون درهم ، مسجلا انخفاضا ب 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .

وأشار المصدر ذاته، إلى أن رقم المعاملات الاجتماعي بالنسبة للفصل الرابع لسنة 2020 ، بلغ 660 مليون درهم ، أي بتسجيل بانخفاض قدره 27 بالمائة مقارنة بالفصل الرابع لعام 2019 ، فيما عرف الفصل الثاني من السنة تطورا ب 28 بالمائة مقارنة بالفصل الأول الذي « تأثر بشدة » جراء التدابير الصحية « .

وأبرز المصدر، أن حجم الاستثمارات في سنة 2020 ، بلغ 663 مليون درهم مما يظهر « إرادة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في الحفاظ على المشاريع الاستراتيجية رغم الأزمة الصحية ، وبذلك فإن حصيلة نشاط الشركة تظهر أن هناك تراكما في مجال الاستثمار بلغ 61.21 مليار درهم متم دجنبر 2020.

وبالنسبة لحجم الاستثمارات خلال الفصل الرابع من 2020 ، فقد بلغ 68 مليون درهم مسجلا ارتفاعا ب 35 بالمائة مقارنة بالفترة اتها من 2019 ، ويتعلق الأمر أساسا بأشغال مضاعفة مقاطع الدارالبيضاء-برشيد ، ومشاريع التشغيل الآلي.

وبالنسبة للديون الموحدة ، فقد بلغت عند متم 2020 حوالي 38.97 مليار درهم مقابل 37.23 مليار درهم متم دجنبر 2019 ، أي بارتفاع بنسبة 5 بالمائة وذلك بسبب إصدار سندات تم تنفيذها بنجاح خلال غشت 2020 بقيمة ملياري درهم.

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