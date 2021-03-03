صورة تعبيرية

بسبب كورونا وقلة التنقل.. الطرق السيارة تسجل انخفاض رقم معاملاتها بـ19%

منذ 6 ساعات
1

هبة بريس

بلغ رقم معاملات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عند متم دجنبر الماضي أزيد من 3.01 مليار درهم ، مسجلا انخفاضا ب 19 بالمائة مقارنة مع سنة 2019 .

وأوضحت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها المالية ، أن هذا التراجع يعزى أساسا إلى تسجيل انخفاض ب27 بالمائة في حركة السير بشبكة الطرق السيارة جراء الأزمة الصحية .

ومع ذلك ، يضيف البلاغ، فإن هذا الانخفاض قابله جزئيا زيادة بنسبة 45 بالمائة في رقم المعاملات المرتبط بالاستثمار، مع تسجيل تقدم في أوراش البناء .

وبخصوص الفصل الرابع من سنة 2020 ، فقد بلغ رقم المعاملات الموحد الى 811 مليون درهم ، مسجلا انخفاضا ب 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .

وأشار المصدر ذاته، إلى أن رقم المعاملات الاجتماعي بالنسبة للفصل الرابع لسنة 2020 ، بلغ 660 مليون درهم ، أي بتسجيل بانخفاض قدره 27 بالمائة مقارنة بالفصل الرابع لعام 2019 ، فيما عرف الفصل الثاني من السنة تطورا ب 28 بالمائة مقارنة بالفصل الأول الذي « تأثر بشدة » جراء التدابير الصحية « .

وأبرز المصدر، أن حجم الاستثمارات في سنة 2020 ، بلغ 663 مليون درهم مما يظهر « إرادة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في الحفاظ على المشاريع الاستراتيجية رغم الأزمة الصحية ، وبذلك فإن حصيلة نشاط الشركة تظهر أن هناك تراكما في مجال الاستثمار بلغ 61.21 مليار درهم متم دجنبر 2020.

وبالنسبة لحجم الاستثمارات خلال الفصل الرابع من 2020 ، فقد بلغ 68 مليون درهم مسجلا ارتفاعا ب 35 بالمائة مقارنة بالفترة اتها من 2019 ، ويتعلق الأمر أساسا بأشغال مضاعفة مقاطع الدارالبيضاء-برشيد ، ومشاريع التشغيل الآلي.

وبالنسبة للديون الموحدة ، فقد بلغت عند متم 2020 حوالي 38.97 مليار درهم مقابل 37.23 مليار درهم متم دجنبر 2019 ، أي بارتفاع بنسبة 5 بالمائة وذلك بسبب إصدار سندات تم تنفيذها بنجاح خلال غشت 2020 بقيمة ملياري درهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 53,9%

انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 53,9%

منذ ساعة واحدة
Photo of قفزة جديدة لعملة “البيتكوين”

قفزة جديدة لعملة “البيتكوين”

منذ ساعتين
Photo of المغرب يتصدر قائمة البلدان العربية المصدرة للبرازيل

المغرب يتصدر قائمة البلدان العربية المصدرة للبرازيل

منذ 6 ساعات
Photo of دراسة: تغيرات الحد الأدنى للأجور تؤثر على القطاع غير المهيكل بالمغرب

دراسة: تغيرات الحد الأدنى للأجور تؤثر على القطاع غير…

منذ 24 ساعة
Photo of انخفاض العجز التجاري بـ 32,7 في المائة مع متم يناير 2021

انخفاض العجز التجاري بـ 32,7 في المائة مع متم…

منذ يوم واحد
Photo of خبير : بإمكان المغرب أن يصبح “بلدا صاعدا” بفضل ديناميته الاقتصادية المتسارعة

خبير : بإمكان المغرب أن يصبح “بلدا صاعدا” بفضل…

منذ يومين
Photo of المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية

المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية

منذ 3 أيام
Photo of النقل السياحي: 57 ألف طلب تأجيل سداد قروض بقيمة 5 مليارات درهم

النقل السياحي: 57 ألف طلب تأجيل سداد قروض بقيمة…

منذ 4 أيام
Photo of رباح يجدد التأكيد على التزام المغرب بتقوية التعاون جنوب-جنوب

رباح يجدد التأكيد على التزام المغرب بتقوية التعاون جنوب-جنوب

منذ 5 أيام
Photo of خزينة المملكة : تذكير بالإجراءات التشجيعية المتعلقة بسداد الديون

خزينة المملكة : تذكير بالإجراءات التشجيعية المتعلقة بسداد الديون

منذ 5 أيام

تعليق واحد

  1. والمسؤولية علي عاتق المسؤولين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق