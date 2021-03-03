“الجزيرة” تعود لاستفزاز المغاربة وتنشر خريطة المملكة مبتورة
هبة بريس – الرباط
عادت قناة “الجزيرة” القطرية، الى استفزاز مشاعر المغلربة، عبر نشر صورة لخريطة المملكة مبتورة من صحرائها.
وفي “روبورطاج” خصصته للحديث عن الفيضانات التي شهدتها مدينة تطوان، خلال اليومين الأخيرين، بسبب التساقطات المطرية الغزيرة، تعمدت القناة القطرية نشر الخريطة المغربية مبتورة من صحرائها.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من النشطاء عن سخطهم بسبب تكرار القناة القطرية لنشر صور خريطة المملكة مبتورة، دون احترام لمشاعر متابعيها المغاربة.
وقال أحد المعلقين: “قناة الجزيرة تغطي الأحداث المغربية فقط لنشر خريطة المملكة مبتورة وإثارة غضب واستياء المغاربة”.
وأضاف آخر: “علينا مقاطعة هذه القناة المستفزة والرد عليها بشكل حازم.. لن نقبل بأي تطاول على وحدتنا الترابية”.
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5 تعليقات
عندما احتاجتنا قطر أيام حصارها و وقفنا معها كانت فرحة و الآن عندما انتهى الأمر رجعت ريما إلى عادتها القديمة في نفس الوقت الذي تعتم على الحراك الجزائري و كأنه لم يكن.
هذه القناة وبال على المسلمين أهل السنة والجماعة ،سعيها الدائم والمتصاعد هو تشتيت شملهم عبر إعلامها بشتى البرامج وانواع الوسائل.
يجب ان يعيد الشباب النظر في متابعة هذه القناة ،بل يجب تصحيح الكثير من المفاهيم التي وللاسف استطاعت هذه القناة الوبال غرسها في نفوس متابعيها.
فكما تنال اليوم من دول واوطان من أجل تدميرها ،فيوما ما سنكون نحن في مغربنا الحبيب ضحية لاعلامها الساخط على الوحدة والوئام والامن والأمان حيثما وجد.
هذا هو شأن دولة قطر٠ المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي لن يخضح للدول التي حاصرتها٠ اليوم ترد الجميل للمغرب لكن العجلة تدور٠
الحقيقة كنا ننتضر من قطر رد الجميل الذي قام به المغرب أيام الحصار. وكالعادة احسن المغرب لعدة دول وفي الأخير أصبحت عدو لنا . ويقول المثل إتقي شر من أحسنت له .
يجب الرد بكل حزم وصرامة على قناة الخنيزة بدويلة خطر كل من يتطاول على وحدتنا الترابية يجب التصدي له بكل شراسة ؛ اين هذه القناة المرحاض من اخبار حراك الجزاءر ؟ لقد كانت السعودية والامارات ومصر والبحربن على حق حين فرضت عليها الحصار يجب طرد ممثل هذه القناة المرحاض من بلادنا