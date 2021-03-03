“الجزيرة” تعود لاستفزاز المغاربة وتنشر خريطة المملكة مبتورة

هبة بريس – الرباط

عادت قناة “الجزيرة” القطرية، الى استفزاز مشاعر المغلربة، عبر نشر صورة لخريطة المملكة مبتورة من صحرائها.

وفي “روبورطاج” خصصته للحديث عن الفيضانات التي شهدتها مدينة تطوان، خلال اليومين الأخيرين، بسبب التساقطات المطرية الغزيرة، تعمدت القناة القطرية نشر الخريطة المغربية مبتورة من صحرائها.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من النشطاء عن سخطهم بسبب تكرار القناة القطرية لنشر صور خريطة المملكة مبتورة، دون احترام لمشاعر متابعيها المغاربة.

وقال أحد المعلقين: “قناة الجزيرة تغطي الأحداث المغربية فقط لنشر خريطة المملكة مبتورة وإثارة غضب واستياء المغاربة”.

وأضاف آخر: “علينا مقاطعة هذه القناة المستفزة والرد عليها بشكل حازم.. لن نقبل بأي تطاول على وحدتنا الترابية”.

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