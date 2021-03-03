هولندا .. انفجار قرب مركز لاختبار كورونا

هبة بريس – وكالات

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار قرب أحد مراكز اختبار فيروس كورونا في البلاد.

و قالت الشرطة الهولندية إن انفجارا أصاب مركزا لفحص فيروس كورونا في بلدة صغيرة شمال العاصمة أمستردام قبل وقت قصير من افتتاحه يوم الأربعاء، مما أدى إلى تحطم النوافذ ولكن لم يتسبب في وقوع إصابات.

وقالت الشرطة في إقليم شمال هولندا في بيان إن الانفجار وقع في بلدة بوفينكارسبيل.

وأكد البيان أن الشرطة طوقت المنطقة بالكامل لإجراء التحقيق.

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