الموت يفجع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في والدتها

منذ 9 ساعات
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نجلاء مزيان : هبة بريس

توفيت مساء أمس الثلاثاء، والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إحدى صديقات رضوى الخبر عبر صفحتها بموقع تبادل الصور و الفيديوهات قائله: توفت الي رحمة الله طنط هالة أنور والدة اختي رضوى الشربيني و اخويا محمد الشربيني”.

و واصلت:”اللهم ارحمهما رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها في جنتك آمنة مطمئنة يارب العالمين، نسألكم الدعاء”.

و الجدير بالذكر أن حالة والدة رضوى الشربيني، قد تدهورت في الساعات الماضية خلال تواجدها في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة.

و يشار أن رضوى الشربيني كانت قد ناشدت قبل أيام جمهورها عبر حسابه الرسمي في موقع انستقرام بالدعاء لوالدتها بعد دخولها العناية المركزة.

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‫2 تعليقات

  1. ان لله وانا اليه راجعون اللهم اجعل قبرها روض من رياض الجنة

  2. كفى نشر التفاهات من يعرف اصلا هذه الاعلامية
    الجيل الجديد من المغاربة لا يشاهد الاعلام المصري وختى مسلسلاتهم
    انتم تعطون قيمة لمن لا قيمة له

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