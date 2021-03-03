الموت يفجع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في والدتها

نجلاء مزيان : هبة بريس

توفيت مساء أمس الثلاثاء، والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إحدى صديقات رضوى الخبر عبر صفحتها بموقع تبادل الصور و الفيديوهات قائله: توفت الي رحمة الله طنط هالة أنور والدة اختي رضوى الشربيني و اخويا محمد الشربيني”.

و واصلت:”اللهم ارحمهما رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها في جنتك آمنة مطمئنة يارب العالمين، نسألكم الدعاء”.

و الجدير بالذكر أن حالة والدة رضوى الشربيني، قد تدهورت في الساعات الماضية خلال تواجدها في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة.

و يشار أن رضوى الشربيني كانت قد ناشدت قبل أيام جمهورها عبر حسابه الرسمي في موقع انستقرام بالدعاء لوالدتها بعد دخولها العناية المركزة.

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