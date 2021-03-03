الموت يفجع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في والدتها

منذ 7 ساعات
0

نجلاء مزيان : هبة بريس

توفيت مساء أمس الثلاثاء، والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إحدى صديقات رضوى الخبر عبر صفحتها بموقع تبادل الصور و الفيديوهات قائله: توفت الي رحمة الله طنط هالة أنور والدة اختي رضوى الشربيني و اخويا محمد الشربيني”.

و واصلت:”اللهم ارحمهما رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها في جنتك آمنة مطمئنة يارب العالمين، نسألكم الدعاء”.

و الجدير بالذكر أن حالة والدة رضوى الشربيني، قد تدهورت في الساعات الماضية خلال تواجدها في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة.

و يشار أن رضوى الشربيني كانت قد ناشدت قبل أيام جمهورها عبر حسابه الرسمي في موقع انستقرام بالدعاء لوالدتها بعد دخولها العناية المركزة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سعاد حسن تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

سعاد حسن تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

منذ يوم واحد
Photo of بيع لوحة مراكش لتشرشل بثمانية ملايين يورو

بيع لوحة مراكش لتشرشل بثمانية ملايين يورو

منذ يوم واحد
Photo of بعد إحيائه للفلكلور الهواري.. عكرود تتغزل بالمجرد

بعد إحيائه للفلكلور الهواري.. عكرود تتغزل بالمجرد

منذ يومين
Photo of في ذكرى ميلاده …المجرد لوالده البشير عبده :”أحبك حبا لا يوصف”

في ذكرى ميلاده …المجرد لوالده البشير عبده :”أحبك حبا…

منذ يومين
Photo of وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما

وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70…

منذ يومين
Photo of فيصل عزيزي يهاجم برنامج رشيد شو و يكشف سبب تغيبه

فيصل عزيزي يهاجم برنامج رشيد شو و يكشف سبب…

منذ يومين
Photo of المجرد يحيي الفلكلور الهواري بأغنية “الغادي وحدو”

المجرد يحيي الفلكلور الهواري بأغنية “الغادي وحدو”

منذ 3 أيام
Photo of مخرجة البرتقالة المرة تتهم العلالي بالإقصاء و المتاجرة بجهدها و كدها

مخرجة البرتقالة المرة تتهم العلالي بالإقصاء و المتاجرة بجهدها…

منذ 3 أيام
Photo of هكذا اختار الوالي الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه

هكذا اختار الوالي الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه

منذ 3 أيام
Photo of تصوير مسلسل كوميدي رمضاني من إخراج رشيد الوالي

تصوير مسلسل كوميدي رمضاني من إخراج رشيد الوالي

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق