طقس الاربعاء .. سماء غائمة و زخات مطرية بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بأمطار أو زخات مطرية رعدية بكل من الواجهة المتوسطية والريف وشرق السايس والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.، مع زوابع من الرياح القوية نوعا ما ستهم منطقة طنجة وجنوب المنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية ومحلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والسواحل الجنوبية. وسيستمر الطقس البارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس مع تكون صقيع او جليد محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و14 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و11 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 13 و18 درجة بالساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالسايس والسواحل الشمالية والوسطى والسهول الغربية للأطلس ومنطقة سوس، وما بين 22 و28 درجة بالأقاليم الجنوبية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0