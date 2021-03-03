الصورة تعبيرية

طقس الاربعاء .. سماء غائمة و زخات مطرية بعدد من المناطق

منذ 7 ساعات
0

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بأمطار أو زخات مطرية رعدية بكل من الواجهة المتوسطية والريف وشرق السايس والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.، مع زوابع من الرياح القوية نوعا ما ستهم منطقة طنجة وجنوب المنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية ومحلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والسواحل الجنوبية. وسيستمر الطقس البارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس مع تكون صقيع او جليد محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و14 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و11 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 13 و18 درجة بالساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالسايس والسواحل الشمالية والوسطى والسهول الغربية للأطلس ومنطقة سوس، وما بين 22 و28 درجة بالأقاليم الجنوبية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فيضانات تطوان.. الPPS يؤكد على ضرورة إقرار سياسة لتدبير المخاطر

فيضانات تطوان.. الPPS يؤكد على ضرورة إقرار سياسة لتدبير…

منذ 9 دقائق
Photo of أكادير : هذا تاريخ بداية محاكمة عمدة المدينة وأربعة من نوابه

أكادير : هذا تاريخ بداية محاكمة عمدة المدينة وأربعة…

منذ 39 دقيقة
Photo of سرقة قارورة لقاح “أسترازنيكا” بالجديدة وادعاءات مسيئة تستهدف إجراءات النيابة العامة

سرقة قارورة لقاح “أسترازنيكا” بالجديدة وادعاءات مسيئة تستهدف إجراءات…

منذ 57 دقيقة
Photo of “أزمة الفنيدق”.. الوالي امهيدية يستعرض أهم الاجراءات المنزلة في مجال التشغيل

“أزمة الفنيدق”.. الوالي امهيدية يستعرض أهم الاجراءات المنزلة في…

منذ 3 ساعات
Photo of نشرة خاصة: زخات رعدية قوية اليوم الأربعاء بعدد من المناطق

نشرة خاصة: زخات رعدية قوية اليوم الأربعاء بعدد من…

منذ 5 ساعات
Photo of المغرب يحتل المركز الـ37 عالميا وال3 إفريقيا بعدد وفيات كورونا

المغرب يحتل المركز الـ37 عالميا وال3 إفريقيا بعدد وفيات…

منذ 7 ساعات
Photo of مجلة إيطالية تشيد بالمغرب كـ “إستثناء” للتلقيح في العالم

مجلة إيطالية تشيد بالمغرب كـ “إستثناء” للتلقيح في العالم

منذ 19 ساعة
Photo of مندوبية السجون تنفي منع عائلة سجين على خلفية أحداث “اكديم ايزيك” من زيارته

مندوبية السجون تنفي منع عائلة سجين على خلفية أحداث…

منذ 19 ساعة
Photo of وزارة الصحة : معدل تكاثر “كورونا” بلغ 0,98 على الصعيد الوطني

وزارة الصحة : معدل تكاثر “كورونا” بلغ 0,98 على…

منذ 20 ساعة
Photo of لطفي : يجب تقنين إستعمال القنب الهندي لأغراض طبية

لطفي : يجب تقنين إستعمال القنب الهندي لأغراض طبية

منذ 21 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق