طنجة.. العثور على قذيفة قديمة يستنفر سلطات المدينة

اس. بويعقوبي- هبة بريس

استنفرت قذيفة قديمة، عثر عليها مساء اليوم الاثنين 2 مارس، سلطات مدينة طنجة ،وذلك خلال أعمال الحفر التي تشهدها المدينة العتيقة في إطار برنامج إعادة الترميم والتثمين.

وهرعت السلطات العمومية الى عين المكان ، بالقرب من الخيرية الاسلامية بالقصبة، حيث عاينت القذيفة القديمة التي يرجح انها تعود للفترة الاستعمارية.

جدير بالذكر ، انها عملية الحفر التي تشهدها المدينة العتيقة كانت قد أدت الى اكتشاف سراديب تحت ارضية تعود للقرن ال15 م، فترة التواجد البرتغالي بالمدينة، ماأثار نقاشا واسعا بخصوص الجهات الوصية على القطاع.

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