مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودا
قتلى في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودا

مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان

منذ 45 دقيقة
0

هبة بريس ـ وكالات

علم أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم بحادث تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان.

وتحطمت الطائرة التجارية في جنوب السودان بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي، حيث كانت متجهة إلى العاصمة جوبا.

ونقل عن مدير مطار جوبا الدولي كور كويو، قوله: “نخشى من سقوط العديد من القتلى في حادث تحطم طائرة في جنوب السودان”.

ولفت كويو إلى أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير، مشيرا إلى أنه لا يوجد شبكة اتصالات متوفرة في موقع الحادث وأن إحصاء الضحايا ما زال غير ممكن.

وصرح المسؤول بأنه لم يتلق بعد أي تقرير عن الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمن يفكك شبكة إجرامية ويحجز أزيد من 3000 جهاز هاتف محمول

الأمن يفكك شبكة إجرامية ويحجز أزيد من 3000 جهاز…

منذ 6 ساعات
Photo of 19 قتيلا و 1925 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

19 قتيلا و 1925 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن…

منذ 6 ساعات
Photo of بتنسيق مع “الديستي”.. أمن الرباط يوقف شخصا بحوزته 2700 قرص طبي مخدر

بتنسيق مع “الديستي”.. أمن الرباط يوقف شخصا بحوزته 2700…

منذ 13 ساعة
Photo of مكناس.. متابعة نجل أحد قيادي العدل و الإحسان في حالة سراح

مكناس.. متابعة نجل أحد قيادي العدل و الإحسان في…

منذ 14 ساعة
Photo of قلعة السراغنة.. وفاة فتيين وإصابة 6 آخرين نتيجة صاعقة برق

قلعة السراغنة.. وفاة فتيين وإصابة 6 آخرين نتيجة صاعقة…

منذ يوم واحد
Photo of إيقاف مواطن نيجيري بحوزته أزيد من 1كلغ من مخدر الكوكايين بمطار البيضاء

إيقاف مواطن نيجيري بحوزته أزيد من 1كلغ من مخدر…

منذ يومين
Photo of إفران.. مصرع سيدة وإصابة آخرين في حادثة سير مفجعة

إفران.. مصرع سيدة وإصابة آخرين في حادثة سير مفجعة

منذ يومين
Photo of انتحار سيدة في ظروف غامضة بمدينة مريرت

انتحار سيدة في ظروف غامضة بمدينة مريرت

منذ 3 أيام
Photo of سيارة تقتل نادلا كان في طريقه للعمل بخريبكة

سيارة تقتل نادلا كان في طريقه للعمل بخريبكة

منذ 3 أيام
Photo of أيت ملول : شاحنة تفجر جمجمة شخص وتبثر يد آخر

أيت ملول : شاحنة تفجر جمجمة شخص وتبثر يد…

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق