وفاة أشرف بن شرقى بكورونا
أشرف بن شرقى

أستاذ جامعي بمصر “يقتل” اللاعب بن شرقي في اختبار كتابي

منذ ساعتين
0

هبة بريس ـ رياضة 

فوجئ طلاب الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة سوهاج ، بوجود سؤال في مادة القانون الدولى الخاص يتضمن استعانة أستاذ المادة بخبر غير صحيح في أحد الأسئلة، وهو عبارة عن وفاة لاعب الزمالك المغربى أشرف بنى شرقي بفيروس كورونا، على غير الحقيقة، فقررت الجامعة إنهاء انتداب أستاذ المادة بعد الخطأ الذى ارتكبه.

ووفقا لأسئلة مادة القانون الدولى الخاص الذى أداه الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة سوهاج، استرشد فيها أستاذ المادة بالكلية بخبر غير صحيح عن وفاة لاعب الزمالك المغربى أشرف بن شرقى عقب إصابته بفيروس كورونا، تاركا خلفه تركة ضخمة، على إثرها قامت الزوجة والأولاد بفتح التركة وتوزيعها فيما بينهم، مطالبا الطلاب بحلها قانونيا.

وفوجئ الطلاب بوضع أستاذ المادة 28 سؤالا ما بين صح وخطأ واختيارى على تلك الواقعة المبنية على خبر غير صحيح.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ركلات الترجيح تؤهل “الماص” لربع نهائي الكأس

ركلات الترجيح تؤهل “الماص” لربع نهائي الكأس

منذ 56 دقيقة
Photo of الشرطة تحاصر مقر نادي برشلونة وتقود حملة اعتقالات

الشرطة تحاصر مقر نادي برشلونة وتقود حملة اعتقالات

منذ يوم واحد
Photo of إتحاد طنجة يتعثر بميدانه أمام مولودية وجدة

إتحاد طنجة يتعثر بميدانه أمام مولودية وجدة

منذ يومين
Photo of طرفاية :الزاكي ورشيد الطوسي يحضران مهرجان رياضي بجماعة أخفنير

طرفاية :الزاكي ورشيد الطوسي يحضران مهرجان رياضي بجماعة أخفنير

منذ يومين
Photo of عداء يقطع مسافة 200 كلم جريا للتحسيس بأهمية التلقيح ضد كورونا

عداء يقطع مسافة 200 كلم جريا للتحسيس بأهمية التلقيح…

منذ 3 أيام
Photo of “ياسين الشهدي” يقود مبادرة شراكة رياضية متميزة نحو مدينة العيون

“ياسين الشهدي” يقود مبادرة شراكة رياضية متميزة نحو مدينة…

منذ 4 أيام
Photo of رئيس الفيفا ينوه بالتزام الملك لفائدة تطوير كرة القدم الوطنية

رئيس الفيفا ينوه بالتزام الملك لفائدة تطوير كرة القدم…

منذ 5 أيام
Photo of رسميا..المغرب الفاسي يتعاقد مع المدرب الأرجنتيني غاموندي خلفا لجريندو

رسميا..المغرب الفاسي يتعاقد مع المدرب الأرجنتيني غاموندي خلفا لجريندو

منذ 6 أيام
Photo of بوريطة يستقبل رئيس “الفيفا” جياني اينفانتينو

بوريطة يستقبل رئيس “الفيفا” جياني اينفانتينو

منذ 6 أيام
Photo of فريق اولمبيك خريبكة للسباحة..هل من حلول واقعية لتجاوز أزمة كورونا ؟

فريق اولمبيك خريبكة للسباحة..هل من حلول واقعية لتجاوز أزمة…

منذ 6 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق