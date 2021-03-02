أستاذ جامعي بمصر “يقتل” اللاعب بن شرقي في اختبار كتابي

هبة بريس ـ رياضة

فوجئ طلاب الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة سوهاج ، بوجود سؤال في مادة القانون الدولى الخاص يتضمن استعانة أستاذ المادة بخبر غير صحيح في أحد الأسئلة، وهو عبارة عن وفاة لاعب الزمالك المغربى أشرف بنى شرقي بفيروس كورونا، على غير الحقيقة، فقررت الجامعة إنهاء انتداب أستاذ المادة بعد الخطأ الذى ارتكبه.

ووفقا لأسئلة مادة القانون الدولى الخاص الذى أداه الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة سوهاج، استرشد فيها أستاذ المادة بالكلية بخبر غير صحيح عن وفاة لاعب الزمالك المغربى أشرف بن شرقى عقب إصابته بفيروس كورونا، تاركا خلفه تركة ضخمة، على إثرها قامت الزوجة والأولاد بفتح التركة وتوزيعها فيما بينهم، مطالبا الطلاب بحلها قانونيا.

وفوجئ الطلاب بوضع أستاذ المادة 28 سؤالا ما بين صح وخطأ واختيارى على تلك الواقعة المبنية على خبر غير صحيح.

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