السعودية تضع شرطا جديدا لأداء الحج هذه السنة

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، أنه يتعين على المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام إثبات حصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة السعودية أنها ستعتبر التلقيح “شرطا رئيسيا” لأداء مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة.

ولم يحدد البيان ما إذا كان الحج، الذي يؤديه نحو مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم، سيستبعد مرة أخرى الحجاج من خارج المملكة لمنع إنتشار العدوى.

وسمح المسؤولون السعوديون العام الماضي لعدد محدود للغاية من الحجاج من داخل المملكة فقط بأداء فريضة الحج وسط تفشي الوباء.

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