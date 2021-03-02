عملية تلقيح الوطنية
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خلال 24 ساعة .. تلقيح 88798 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ 11 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط 

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الثلاثاء 3657468  شخصا

وبلغ إجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة الاخيرة  شخص .

وكشفت الوزارة أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ الى حد الان 293857

و قررت  وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق

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تعليق واحد

  1. نريد تفسيرا على رقم88798 في 24 ساعة
    شكرا

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