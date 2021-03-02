استئنافية الحسيمة تخفف عقوبة الناشط جواد أمغار
في الصورة : جواد امغار

إستئنافية الحسيمة تخفف عقوبة الناشط جواد أمغار

منذ 5 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

 

أصدرت محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، اليوم الثلاثاء، حكمها في حق جواد أمغار الناشط بحراك تماسينت، حيث قضت بتخفيف العقوبة الابتدائية إلى 20 شهرا.

وقضت المحكمة في حكمها بقبول الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله ليتحول من سنتين إلى سنة وثمانية أشهر، وذلك على خلفية صك تهم ثقيل توبع به أمغار.

وتتضمن التهم التي أدين بها أمغار “إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئات منظمة قانونا والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة إلكترونية والتحريض على العصيان والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية”.

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