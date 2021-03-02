صورة من الارشيف - البرلمان المغربي
صورة من الارشيف - البرلمان المغربي

بالأغلبية.. النواب يصادقون على مشروع قانون التعيين بالمناصب العليا

منذ 6 ساعات
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هبة بريس

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، وذلك من خلال إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

وتهم مقتضيات هذا المشروع، يضيف الوزير، تغيير تسمية “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية”، الواردة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية”، وذلك بإضافة عبارة الموظفين على إثر إعادة تنظيم هذه المؤسسة.

كما يروم المشروع القانون، حسب السيد بنشعبون، تغيير تسمية “الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدار البيضاء”، الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية “هيئة القطب المالي للدار البيضاء”؛ وكذا تغيير تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل”، الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”.

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