عبد الوافي لفتيت

لفتيت: أعددنا مشاريع القوانين الانتخابية بتشاور مع الهيئات السياسية

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – الرباط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشاريع القوانين الانتخابية المؤطرة للاستحاقاقات القادمة، تم إعدادها بتشاور مع الهيئات السياسية.

وذكر لفتيت في كلمته بالجلسة الاستثنائية المنعقده يومه الثلاثاء، بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 10.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 الذي يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قد تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية مبنية على حوار مثمر ونقاش بناء، ما مكن من الخروج بصيغة توافقية .

وفي هذا الصدد، عبر الوزير، عن شكره للنواب على حضورهم المكثف خلال الجلسة المخصصة لدراسة مشروعي القانونيين وعلى مشاركتهم الفعالة والايجابية في اغناء النقاش المعمق، مشيرا الى أن ذلك يؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه النواب والنائبات لمشاريع القاونين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية القادمة .

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